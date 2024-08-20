Барбер Жиго сообщил, что экс-защитник «Спартака» скучает по России

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго в Россию.

— Хотел ли Жиго вернуться в Россию?

— Недавно я прочитал новости о его возможном возвращении... Конечно, он скучает по России. Здесь ему было комфортно. В «Спартаке» его все уважали. Помните кричалку Самюэля «Спартак» — ауф"? До сих пор никто из игроков не может придумать чего-то такого! Зато все болельщики кайфанули!

— Жиго придумал кричалку, а Промес пишет рэп!

— Да-да, я знаком с его племянником — они вместе создают тексты. Плюс как-то друг Квинси, Хаким Зиеш, приезжал к нам из Нидерландов.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».

В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил три мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.

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