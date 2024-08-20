Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:35

Стало известно, сколько футболисты РПЛ тратят на стрижку

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» раскрыл цены на стрижку футболистов РПЛ.

— Что для футболистов главное при выборе прически?

— Самое важное для них — образ и стиль. Мы, в отличие от футболистов, мыслим немного по-другому. Для них футбол — это праздник, нужно выглядеть максимально красивыми. Если у них чистая форма, хорошая прическа — голы получаются особенными. Им все равно на длину волос, главное — свежесть. Постоянно из-за этого стригу игроков перед матчами.

— Дорогое удовольствие?

— Беру за стрижку минимум 15 тысяч. Максимум было — как раз 100 тысяч. Обычно мне дают 20 тысяч с чаевыми. Это из-за такси и прочих расходов. Если стрижка в барбершопе — минимум 3,5 тысячи, дальше уже зависит от бороды. Максимум выходит около 10 тысяч рублей.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Квинси Промес
Самюэль Жиго
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
11
5
Читайте также
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбер Жиго сообщил, что экс-защитник «Спартака» скучает по России

Барбер Промеса: «Он обещал футболку, но не смог передать... Уехал в Дубай и больше не возвращался...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости