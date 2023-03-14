Баранник: «Восторженные мнения об игре «Спартака» возникли на фоне того, что ее раньше не было»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Я уже говорил, что все в руках «Зенита» в этой гонке, все зависит от него, а не от «Спартака» и кого-то другого, — приводит слова Баранника «РБ Спорт». — Но вот «Зенит» мог потерять очки с «Химками», настолько он расслабился во втором тайме, и тогда была бы уже совсем другая история. Два стартовых тура возобновившегося чемпионата показали: нельзя ошибаться. То же самое можно сказать о действиях «Спартака» в матче с «Факелом». Если «Зенит» будет играть в свою силу, то он, безусловно, возьмет титул. Но игры легко никому даваться не будут. Надо выкладываться если не на сто, то хотя бы на 85 процентов.

— Многие считают, что «Спартак» сейчас играет в более привлекательный футбол, нежели «Зенит». За это, конечно, очки не дают, но все же.

— Я думаю, это оценки на фоне того, что показывал «Спартак» раньше. Долгое время красно-белые играли не очень хорошо, сейчас они показывают другой футбол. «Зенит» уже всех приучил к тому, что играет комбинационно, технично. Многим это «приелось». Хотя было бы странно, если бы «Зенит», имея в своем составе бразильцев, не старался играть в зрелищный футбол. А «Спартак» только начинает свой путь в этом направлении. И очень приятно, что он растет, его игра улучшается.

— То есть, это восторженные мнение людей, которые отвыкли от хорошей игры «Спартака».

— Все познается в сравнении. «Спартак играет гораздо лучше, чем раньше. Это видно и по движению, и по желанию, и по комбинациям. Сейчас команда приближается к тому уровню, на котором должна быть. Это очень хорошо для нашего чемпионата, ему нужна такая конкуренция.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» 40 очков.