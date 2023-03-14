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Баранник: «Восторженные мнения об игре «Спартака» возникли на фоне того, что ее раньше не было»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Я уже говорил, что все в руках «Зенита» в этой гонке, все зависит от него, а не от «Спартака» и кого-то другого, — приводит слова Баранника «РБ Спорт». — Но вот «Зенит» мог потерять очки с «Химками», настолько он расслабился во втором тайме, и тогда была бы уже совсем другая история. Два стартовых тура возобновившегося чемпионата показали: нельзя ошибаться. То же самое можно сказать о действиях «Спартака» в матче с «Факелом». Если «Зенит» будет играть в свою силу, то он, безусловно, возьмет титул. Но игры легко никому даваться не будут. Надо выкладываться если не на сто, то хотя бы на 85 процентов.

— Многие считают, что «Спартак» сейчас играет в более привлекательный футбол, нежели «Зенит». За это, конечно, очки не дают, но все же.

— Я думаю, это оценки на фоне того, что показывал «Спартак» раньше. Долгое время красно-белые играли не очень хорошо, сейчас они показывают другой футбол. «Зенит» уже всех приучил к тому, что играет комбинационно, технично. Многим это «приелось». Хотя было бы странно, если бы «Зенит», имея в своем составе бразильцев, не старался играть в зрелищный футбол. А «Спартак» только начинает свой путь в этом направлении. И очень приятно, что он растет, его игра улучшается.

— То есть, это восторженные мнение людей, которые отвыкли от хорошей игры «Спартака».

— Все познается в сравнении. «Спартак играет гораздо лучше, чем раньше. Это видно и по движению, и по желанию, и по комбинациям. Сейчас команда приближается к тому уровню, на котором должна быть. Это очень хорошо для нашего чемпионата, ему нужна такая конкуренция.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» 40 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-vostorzhenny-e-mneniya-ob-igre-spartaka-voznikli-na-fone-togo-chto-ee-ran-she-ne-by-lo/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Баранник
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
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Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Химки – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Торпедо
 - : -
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