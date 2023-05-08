Баранник прокомментировал удачную серию «Локомотива» в чемпионате России

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал удачную серию железнодорожников в чемпионате России.

«Все мои ожидания по поводу «Локомотива» оправдались. Я предсказывал, что они по итогам сезона займут место в восьмерке, сейчас они к этому близки. Слагаемые успеха? Сочетание опытных игроков, у которых есть амбиции, и молодых ребят, желающих проявить себя. Это, наверное, самое важное. Образовался боеспособный коллектив. Когда я говорил, что «Локомотив» финиширует в первой восьмерке, меня считали сумасшедшим. Главное, они выполнили задачу, которая была поставлена на весну: сохранили место в Премьер-Лиге и наиграли определенные командные действия. Роль Дзюбы очень весомая. Я меньше всех сомневался в том, что Артем добавит тех качеств, которых не хватало «Локомотиву» — задора, честолюбия, сделает команду сплоченной. Плюс после всех своих приключений он сам, как человек амбициозный, хотел доказать всем, что чего-то стоит в футбол. Все эти факторы сыграли позитивную роль для «Локомотива», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

После 26 матчей «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.