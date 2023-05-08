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Сегодня, 21:16

Нагорных: «Изидора многие списали, а он выходит в трех матчах и забивает три гола»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги матча против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ и прокомментировал игру форварда железнодорожников Вильсона Изидора

— Как вам игра?

— Сложная игра. У нас очень много компонентов над чем нужно работать в клубе. Но тем не менее мы смогли сегодня победить. Конечно, та работа, которую провел клуб в межсезонье, дает свой результат.

— Увидим еще Пиняева в этом сезоне?

— Надеюсь, что да. Восстановление идет нормально, никаких сложных моментов нет. Мы лучшего молодого футболиста России еще и бережем.

— Магкеев получил травму. Есть понимание, что у него?

— Нет подтверждения от медиков. Есть опасения, что травма есть. Может быть, не так все сложно, как говорят предварительно.

— По Педро есть понимание?

— Мы надеемся обеспечить ему место в европейских клубах.

— Не рассчитываете на него в «Локомотиве» на данный момент?

— Наверное, в Европе у него больше шансов трудоустроится. Обращался ли кто-то по поводу Педро? Идет работа.

— Много легионеров в арендах. Мы можем кого-то увидеть в «Локомотиве» в следующем сезоне?

— Наверное, сегодня рано об это говорить. Будем думать, будем смотреть. Мы клуб, который дает максимально реализоваться игрокам. Посмотрите на Изидора, многие его списали, а он выходит в трех матчах и забивает три гола. Поэтому любой наш легионер, который играет где-то может усилить «Локомотив», — сказал Нагорных.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Юрий Нагорных
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2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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