Нагорных: «Изидора многие списали, а он выходит в трех матчах и забивает три гола»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги матча против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ и прокомментировал игру форварда железнодорожников Вильсона Изидора

— Как вам игра?

— Сложная игра. У нас очень много компонентов над чем нужно работать в клубе. Но тем не менее мы смогли сегодня победить. Конечно, та работа, которую провел клуб в межсезонье, дает свой результат.

— Увидим еще Пиняева в этом сезоне?

— Надеюсь, что да. Восстановление идет нормально, никаких сложных моментов нет. Мы лучшего молодого футболиста России еще и бережем.

— Магкеев получил травму. Есть понимание, что у него?

— Нет подтверждения от медиков. Есть опасения, что травма есть. Может быть, не так все сложно, как говорят предварительно.

— По Педро есть понимание?

— Мы надеемся обеспечить ему место в европейских клубах.

— Не рассчитываете на него в «Локомотиве» на данный момент?

— Наверное, в Европе у него больше шансов трудоустроится. Обращался ли кто-то по поводу Педро? Идет работа.

— Много легионеров в арендах. Мы можем кого-то увидеть в «Локомотиве» в следующем сезоне?

— Наверное, сегодня рано об это говорить. Будем думать, будем смотреть. Мы клуб, который дает максимально реализоваться игрокам. Посмотрите на Изидора, многие его списали, а он выходит в трех матчах и забивает три гола. Поэтому любой наш легионер, который играет где-то может усилить «Локомотив», — сказал Нагорных.