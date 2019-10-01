РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Баня и иголки: Крал рассказал о «ритуале для новичка» в «Спартак»

15:53
Теги:

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью sport.cz сказал, что после перехода он прошел определенный «ритуал для новичка». В частности, он включал поход в баню.

— Сходили в баню, там мне ставили иголки. Не футболисты, а специально обученные люди — хорошо восстанавливает, -сказал чех. — Бегали в парную, сидели за столом в простынях, шапочках, болтали, ели уху. Такой вот был тим-билдинг. Было очень приятно.

21-летний Алекс Крал в текущем сезоне провел три матча за «Спартака».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир