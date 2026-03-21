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Черчесов рассказал о состоянии Богосаваца, который получил тяжелую травму в игре с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Ростова» (1:0) в 22-м туре РПЛ и ответил на вопрос о состоянии защитника Мирослава Богосаваца.

«Естественно, мы изучаем соперников. Знали, что в последних матчах «Ростов» [по игре] никому не уступил. Тем более, три или четыре раза играли вдесятером. Поэтому мы готовились к непростому матчу. Матч таким и получился», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В начале второго тайма полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, у него изо рта пошла кровь. Медицинская бригада оказала футболисту первую помощь, после чего игрока увезли на машине скорой помощи.

Игрока &laquo;Ахмата&raquo; Мирослава Богосаваца увозят на&nbsp;скорой после травмы головы.Страшная травма Богосаваца: получил удар коленом в голову, потерял сознание, увезли на скорой

«Сейчас ему делают КТ. Сотрясение мозга определенное есть. Ждем, что покажет КТ. Надеемся, что никаких переломов у него не будет. Честно говоря, я извиняюсь, но ты даешь штрафной, а потом видно, что тот его коленом по голове бьет. Где тут штрафной? Чуть нам не забили», — добавил Черчесов.

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Станислав Черчесов
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ФК Ахмат
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Мирослав Богосавац
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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