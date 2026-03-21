Черчесов рассказал о состоянии Богосаваца, который получил тяжелую травму в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Ростова» (1:0) в 22-м туре РПЛ и ответил на вопрос о состоянии защитника Мирослава Богосаваца.

«Естественно, мы изучаем соперников. Знали, что в последних матчах «Ростов» [по игре] никому не уступил. Тем более, три или четыре раза играли вдесятером. Поэтому мы готовились к непростому матчу. Матч таким и получился», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В начале второго тайма полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, у него изо рта пошла кровь. Медицинская бригада оказала футболисту первую помощь, после чего игрока увезли на машине скорой помощи.

«Сейчас ему делают КТ. Сотрясение мозга определенное есть. Ждем, что покажет КТ. Надеемся, что никаких переломов у него не будет. Честно говоря, я извиняюсь, но ты даешь штрафной, а потом видно, что тот его коленом по голове бьет. Где тут штрафной? Чуть нам не забили», — добавил Черчесов.

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