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Сегодня, 13:14

«Балтика» объявила об уходе капитана команды Аслана Дудиева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трудовой договор между «Балтикой» и Асланом Дудиевым расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник вернулся в калининградский клуб летом 2022 года. Ранее он защищал бело-синие цвета с 2018 по 2021 год.

Всего Дудиев сыграл за «Балтику» 103 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. В сезоне-2023/24 33-летний футболист был назначен капитаном команды.

Источник: https://t.me/fc_baltika/13205
Аслан Дудиев
ФК Балтика
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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16
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