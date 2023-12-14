«Балтика» объявила об уходе капитана команды Аслана Дудиева

Трудовой договор между «Балтикой» и Асланом Дудиевым расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник вернулся в калининградский клуб летом 2022 года. Ранее он защищал бело-синие цвета с 2018 по 2021 год.

Всего Дудиев сыграл за «Балтику» 103 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. В сезоне-2023/24 33-летний футболист был назначен капитаном команды.