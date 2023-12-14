«Балтика» объявила об уходе капитана команды Аслана Дудиева
Трудовой договор между «Балтикой» и Асланом Дудиевым расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник вернулся в калининградский клуб летом 2022 года. Ранее он защищал бело-синие цвета с 2018 по 2021 год.
Всего Дудиев сыграл за «Балтику» 103 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. В сезоне-2023/24 33-летний футболист был назначен капитаном команды.
Источник: https://t.me/fc_baltika/13205
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|35-17
|36
|
3
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
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|7
|3
|29-23
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|
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|9
|3
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|
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|7
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|
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|6
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|
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|18
|5
|4
|9
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|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
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|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
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|11
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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