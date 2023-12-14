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Сегодня, 13:14

Кузьмичев считает, что футбольным клубам обязательно нужны вторые команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о возможном возрождении «Спартака-2».

«Конечно, хорошо, что «Спартак-2» будет возрожден. Вторые команды обязательно нужны, потому что на этом этапе мальчишки перестают играть со сверстниками. Во второй команде они могут почувствовать, что такое взрослый футбол. Все молодые таланты «Спартака» будут оставаться в структуре клуба? Да, и это как минимум даст шанс главному тренеру основной команды посмотреть на ребят, как они будут выглядеть на фоне футболистов второй лиги. Можно будет понять, как быстро молодые игроки адаптируются ко взрослому футболу. Уровень сопротивления во второй лиге очень высок. В этом дивизионе футболисты играют за премиальные, и там все по-серьезному», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

«Спартак-2» существовал с 2013 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что проект «Спартак-2» возобновит свою работу со следующего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-vtory-e-komandy-obyazatel-no-nuzhny-horosho-chto-spartak-2-budet-vozrozhden/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Виктор Александров

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