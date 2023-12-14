Агент Нестора заявил, что трансфер полузащитника в РПЛ возможен

Футбольный агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестора, допустил потенциальный переход игрока в РПЛ уже этой зимой.

«Трансфер Родриго в РПЛ возможен, он готов рассмотреть предложения из России. «Зенит»? Без комментариев», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» интересуется бразильским футболистом и готов приобрести его.

Родриго является воспитанником «Сан-Паулу». В этом году хавбек провел за команду 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 8 результативными передачами.