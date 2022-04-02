Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Молодежные команды
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:56

«Крылья Советов» — «Уфа»: Зиньковский, Сарвели, Иванов и Агаларов сыграют с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бэйл, Солдатенков, Божин, Горшков, Костанца, Якуба, Ежов, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Гудков, Тепляков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Йокич, Иванов, Кабутов, Фищенко, Ортис, Кротов, Агаларов.

Запасные: Чичкан, Сухов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Мрзляк, Милетич, Касинтура.

Матч пройдет в Самаре сегодня, 2 апреля и начнется в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто вернет «Локомотив» на вершину? Интервью Алексея Аграновича — актера, режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра», болельщика железнодорожников
«Ростов» — «Нижний Новгород»: где смотреть трансляцию и во сколько начало
Последний сезон «Челси» без Абрамовича: 100-миллионные долги и вылет в 1-м раунде Кубка УЕФА
Юрлова-Перхт вернулась после декрета в 37 лет и выступает на уровне со сборницами. Это плохой знак для российского биатлона
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
«Арсенал» — «Ахмат»: стартовые составы команд
Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Краснодаре
Кто вернет «Локомотив» на вершину? Интервью Алексея Аграновича — актера, режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра», болельщика железнодорожников
«Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля
«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция центрального матча тура РПЛ
«Краснодар» — «Динамо»: гости не повторят ошибок «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Краснодаре

«Арсенал» — «Ахмат»: прямая трансляция матча чемпионата России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости