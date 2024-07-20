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Агент Сафонов: «В чемпионате России будет «Зенит» и все остальные»

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Агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2024/25.

— На данный момент вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы. Петербургский клуб настолько хорошо укомплектовался, что на голову выше всех по подбору футболистов. К тому же у клуба будет 100-летие.

Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет все трофеи. У них три состава, которые легко могут бороться в каждом турнире. Суперкубок уже показал их силу. Семак точно понимает, чего от него ждет руководство и болельщики. Так что не вижу причин, по которым Питер может где-то проиграть, — сказал Сафонов «РБ Спорт».

«Зенит» в 1-м туре РПЛ разгромил в гостях самарские «Крылья Советов» (4:0). В следующем матче команда сергея Семака сыграет с «Рубином».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Факел

 1 0 0
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