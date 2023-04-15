Балахнин назвал команды, которые будут бороться за второе-третье места в РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал команды, которые будут бороться за второе-третье места в РПЛ.

«Пожалуй можно очертить этот круг: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». «Динамо» — тоже может быть, но все-таки у них большой очковый отрыв, им будет крайне тяжело. Но по уровню футболистов и по потенциалу «Динамо» можно приписать к этой группе», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

«Зенит» после 22 туров набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Ростов» на два очка. Третье место с 42 баллами занимает «Спартак», на одно очко отстает ЦСКА. «Динамо» набрало 36 баллов, деля пятое и шестое место с «Ахматом».