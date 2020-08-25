Бактиер Зайнутдинов: «Буквально за одну неделю все решилось»

Новичок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

— Я рад присоединиться к красно-синим! ЦСКА — большой клуб. От меня теперь требуется усердно тренироваться и доказывать, что я по праву пришел сюда, — цитирует игрока сайт москвичей.

— Когда появился вариант с переходом и долго ли размышлял?

— Буквально за одну неделю все решилось. Все произошло быстро.

— Ты выбрал номер 19. Почему?

— Просто потому, что он мне очень нравится.

— Еще два дня назад ты играл за «Ростов», а сегодня летишь с ЦСКА в Краснодар. Успеваешь перестроиться?

— Вчера еще не осознавал всего этого, но сегодня уже ментально готовлю себя к ближайшей игре.

— Ты подписал долгосрочный контракт. Какие цели ставишь перед собой?

— Хочется много играть, доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне, и приносить пользу ЦСКА.