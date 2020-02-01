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Бабурин получил повреждение в матче со «Спартаком». Он столкнулся с Глушенковым

19:12
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Голкипер «Ростова» Егор Бабурин получил повреждение по ходу игры Кубка Париматч Премьер против «Спартака».

Полузащитник красно-белых Максим Глушенков в самом начале второго тайма вышел один на один с вратарем, но потерял равновесие и врезался в Бабурина. Голкипер был вынужден попросить замену. Вместо него на поле появился Егор Седов.

Отметим, что сам Бабурин успел провести всего несколько минут, так как вышел на замену в перерыве.

Спартак — Ростов

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