Бабурин получил повреждение в матче со «Спартаком». Он столкнулся с Глушенковым
19:12
Голкипер «Ростова» Егор Бабурин получил повреждение по ходу игры Кубка Париматч Премьер против «Спартака».
Полузащитник красно-белых Максим Глушенков в самом начале второго тайма вышел один на один с вратарем, но потерял равновесие и врезался в Бабурина. Голкипер был вынужден попросить замену. Вместо него на поле появился Егор Седов.
Отметим, что сам Бабурин успел провести всего несколько минут, так как вышел на замену в перерыве.
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