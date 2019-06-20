Бабаев рассказал, что ЦСКА не может договориться по контракту Бекао

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитника Родригу Бекао в армейском клубе, скорее всего, не будет. Он отметил, что договориться по контракту с игроком не получится.

– Еще один хорват, принесший много пользы вашему клубу, – Ивица Олич – после ЦСКА дорос до "Баварии". Какой потенциал у Влашича?

– Ивица, кстати, одним из первых поздравил нас с этим трансфером, написал мне и дал Николе максимально лестные характеристики. Я абсолютно убежден, что Влашича ждет большая европейская карьера. Очевидно, что в будущем он будет радовать не только наших болельщиков. Потенциал у него достаточно серьезный.

– По поводу Бекао, с которым ЦСКА не удалось пока подписать контракт, вы сказали: "Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе". Это – главное препятствие в закрытии сделки?

– Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение. Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.

– То есть, скорее всего, по Бекао вы не договоритесь?

– Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения. Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА. Мы рассматриваем ситуацию всесторонне – не только с точки зрения денег, спортивной составляющей. Как говорится, насильно мил не будешь. Никто никого не собирается уговаривать. (Виталий Айрапетов)

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