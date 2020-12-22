Бабаев прокомментировал неизбрание Гинера в исполком РФС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что он думает о неизбрании президента клуба Евгения Гинера в исполком Российского футбольного союза.

«Не избрали Гинера? Это демократия, — цитирует Бабаева «Чемпионат». — Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остается авторитетным человеком в нашем футболе».

Президент РПЛ Сергей Прядкин признался, что результаты голосования удивили его.

— Что касается Гинера, то я был удивлен, — сказал Прядкин. — С точки зрения лобби премьер-лиги это один из весомых кандидатов.

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, как проходила процедура.

— Голосование было тайное, — отметил он. — Клубы приняли свое решение.

В исполком РФС также не вошли владелец «Спартака» Леонид Федун, президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. На общем собрании клубов Тинькофф российской премьер-лиги было принято решение выдвинуть президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.