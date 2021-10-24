Азмун повторил рекорд Вагнера. Больше в чемпионате России не забивал ни один легионер
В домашнем матче 12-го тура против «Спартака» Сердар Азмун оформил дубль и обогнал Олега Терехина в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. Теперь иранец делит 13-е место по числу голов с выступавшим за ЦСКА бразильцем Вагнером Лав, который, правда, провел на 34 игры меньше. От занимающего десятое место Федора Смолова Азмун отстает всего на четыре мяча, от лидирующего дуэта Веретенников-Дзюба — на 58.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
374
|
144
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
259
|
89
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
203
|
85
|
Олег Терехин
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
208
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак, Локомотив, Волга
|
258
|
81
Азмун и Вагнер — самые результативные легионеры высшего российского дивизиона. Замыкающего тройку лидеров португальца Данни они опережают на 17 голов. При этом экс-хавбека «Динамо» и «Зенита» в нынешнем сезоне могут подвинуть спартаковец Промес и при определенной доли удачи сочинец Нобоа.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
203
|
85
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2021-н.в.
|
133
|
65
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
313
|
61
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Кроме того, Азмун сравнялся с Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионате страны. На счету португальца и иранца по 52 мяча. От занимающего четвертое место Халка Азмун отстает на три гола, от идущего третьим Андрея Аршавина — на пять. Рекорд принадлежит Александру Кержакову, который отличился 120 раз, у Артема Дзюбы — 80 голов.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
165
|
80
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
74
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29
|
Александр Ерохин
|
2017-н.в.
|
94
|
26
|
Александр Панов
|
1997-2000, 2006
|
98
|
25
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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