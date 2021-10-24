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Азмун повторил рекорд Вагнера. Больше в чемпионате России не забивал ни один легионер

Сердар Азмун повторил рекорд Вагнера
21:13
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В домашнем матче 12-го тура против «Спартака» Сердар Азмун оформил дубль и обогнал Олега Терехина в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. Теперь иранец делит 13-е место по числу голов с выступавшим за ЦСКА бразильцем Вагнером Лав, который, правда, провел на 34 игры меньше. От занимающего десятое место Федора Смолова Азмун отстает всего на четыре мяча, от лидирующего дуэта Веретенников-Дзюба — на 58.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

374

144

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

259

89

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Сердар Азмун

Рубин, Ростов, Зенит

203

85

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

208

84

Дмитрий Сычев

Спартак, Локомотив, Волга

258

81

Азмун и Вагнер — самые результативные легионеры высшего российского дивизиона. Замыкающего тройку лидеров португальца Данни они опережают на 17 голов. При этом экс-хавбека «Динамо» и «Зенита» в нынешнем сезоне могут подвинуть спартаковец Промес и при определенной доли удачи сочинец Нобоа.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

203

85

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Квинси Промес

Голландия

2014-2019, 2021-н.в.

133

65

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

313

61

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

Кроме того, Азмун сравнялся с Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионате страны. На счету португальца и иранца по 52 мяча. От занимающего четвертое место Халка Азмун отстает на три гола, от идущего третьим Андрея Аршавина — на пять. Рекорд принадлежит Александру Кержакову, который отличился 120 раз, у Артема Дзюбы — 80 голов.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-н.в.

165

80

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Сердар Азмун

2019-н.в.

74

52

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

Александр Ерохин

2017-н.в.

94

26

Александр Панов

1997-2000, 2006

98

25

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
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24%

1.86

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21%

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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