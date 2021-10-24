Азмун повторил рекорд Вагнера. Больше в чемпионате России не забивал ни один легионер

В домашнем матче 12-го тура против «Спартака» Сердар Азмун оформил дубль и обогнал Олега Терехина в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. Теперь иранец делит 13-е место по числу голов с выступавшим за ЦСКА бразильцем Вагнером Лав, который, правда, провел на 34 игры меньше. От занимающего десятое место Федора Смолова Азмун отстает всего на четыре мяча, от лидирующего дуэта Веретенников-Дзюба — на 58.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Клубы Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 374 144 Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 259 89 Валерий Есипов Факел. Ротор, Сатурн 390 88 Егор Титов Спартак, Химки 336 87 Вагнер Лав ЦСКА 169 85 Сердар Азмун Рубин, Ростов, Зенит 203 85 Олег Терехин Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек 208 84 Дмитрий Сычев Спартак, Локомотив, Волга 258 81

Азмун и Вагнер — самые результативные легионеры высшего российского дивизиона. Замыкающего тройку лидеров португальца Данни они опережают на 17 голов. При этом экс-хавбека «Динамо» и «Зенита» в нынешнем сезоне могут подвинуть спартаковец Промес и при определенной доли удачи сочинец Нобоа.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2004-2013 169 85 Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 203 85 Данни Португалия 2005-2017 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Квинси Промес Голландия 2014-2019, 2021-н.в. 133 65 Кристиан Нобоа Эквадор 2007-н.в. 313 61 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 Халк Бразилия 2012-2016 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

Кроме того, Азмун сравнялся с Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионате страны. На счету португальца и иранца по 52 мяча. От занимающего четвертое место Халка Азмун отстает на три гола, от идущего третьим Андрея Аршавина — на пять. Рекорд принадлежит Александру Кержакову, который отличился 120 раз, у Артема Дзюбы — 80 голов.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России