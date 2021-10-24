Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12 тура Тинькофф РПЛ.

«7:1, с ума сойти! Сегодня «Зенит» повторил то, что сделал Емельяненко. Просто уничтожил «Спартак» и надолго. Это психологическая травма, которая не скоро пройдет. Вспоминать будут только про этот результат. «Спартак» совершенно не в состоянии играть с нами. Голы забили отличные, все фантастические. Могли забить еще, но пожалели москвичей. Они размазаны как дерьмо по асфальту, вообще ничего не могут. Это еще раз доказывает, что Санкт-Петербург — город футбола, а «Зенит» один из лучших клубов в Европе», — сказал Боярский «СЭ».

Также Боярский оценил, как это поражение отразится на состоянии «Спартака».

«Все закономерно. Я понимаю, что просто бывают промахи. Однако это такое фиаско, такой разгром на голову всех московских болельщиков и игроков. Сегодня «Спартак» показал, что эта команда — говно на палочке. Очень рад за Семака, за наш город. Просто фантастично расправились. Меня очень расстраивают сплетни, что Азмун может уйти из «Зенита». Я настолько привык, что он у нас. Считаю его вообще лучшим. У нас все в порядке, приятное состояние, полная эйфория. Поздравляю всех болельщиков, сегодня в городе праздник!» — сказал Боярский «СЭ».

После 12 туров «Зенит» лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. «Спартак» идет на седьмой строчке с 17 очками.