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Боярский: «Спартак» размазан как дерьмо по асфальту! Эта команда — говно на палочке"

21:14
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
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Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12 тура Тинькофф РПЛ.

«7:1, с ума сойти! Сегодня «Зенит» повторил то, что сделал Емельяненко. Просто уничтожил «Спартак» и надолго. Это психологическая травма, которая не скоро пройдет. Вспоминать будут только про этот результат. «Спартак» совершенно не в состоянии играть с нами. Голы забили отличные, все фантастические. Могли забить еще, но пожалели москвичей. Они размазаны как дерьмо по асфальту, вообще ничего не могут. Это еще раз доказывает, что Санкт-Петербург — город футбола, а «Зенит» один из лучших клубов в Европе», — сказал Боярский «СЭ».

Также Боярский оценил, как это поражение отразится на состоянии «Спартака».

«Все закономерно. Я понимаю, что просто бывают промахи. Однако это такое фиаско, такой разгром на голову всех московских болельщиков и игроков. Сегодня «Спартак» показал, что эта команда — говно на палочке. Очень рад за Семака, за наш город. Просто фантастично расправились. Меня очень расстраивают сплетни, что Азмун может уйти из «Зенита». Я настолько привык, что он у нас. Считаю его вообще лучшим. У нас все в порядке, приятное состояние, полная эйфория. Поздравляю всех болельщиков, сегодня в городе праздник!» — сказал Боярский «СЭ».

После 12 туров «Зенит» лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. «Спартак» идет на седьмой строчке с 17 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
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Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

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Сергей Федоров все материалы автора

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