РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Азер Алиев: «Уфе» важно было уйти в отпуск с хорошими эмоциями"

21:06

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в 19-м туре чемпионата России (1:0). Хавбек забил единственный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

— У меня больше эмоций от победы, чем от приза. Нам нужны были три очка, — сказал Алиев в эфире «Матч премьер». — Мы уходим в отпуск, важно было уйти с хорошими эмоциями. Стартовый натиск? Тренерская установка была, да и мы были заряжены на победу.

Ахмат — Уфа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир