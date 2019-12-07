Азер Алиев: «Уфе» важно было уйти в отпуск с хорошими эмоциями"

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в 19-м туре чемпионата России (1:0). Хавбек забил единственный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

— У меня больше эмоций от победы, чем от приза. Нам нужны были три очка, — сказал Алиев в эфире «Матч премьер». — Мы уходим в отпуск, важно было уйти с хорошими эмоциями. Стартовый натиск? Тренерская установка была, да и мы были заряжены на победу.