Айртон тренируется вместе со всеми. Видео

Защитник "Спартака" Айртон вышел на вечернюю тренировку красно-белых в австрийском Лойперсдорфе. 22-летний бразилец в матче с "Ростовом" (0:2) на предсезонном турнире получил повреждение, влетев в рекламный борт. Однако ему удалось избежать серьезной травмы. После работы на тренажерах защитник вернулся к работе наравне со всеми.

30 июня "Спартак" проведет второй матч турнира - его соперником станет ЦСКА, (Дмитрий Зеленов)