Астемир Гордюшенко: «Вторую часть сезона хочу начать там, где смогу играть»

Воспитанник академии ЦСКА Астемир Гордюшенко, который в марте перенес операцию на плече, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

— Со мной все в порядке, живой и здоровый. Сейчас я дома, в Нальчике, потому что у всех команд каникулы, — приводит слова Гордюшенко bobsoccer.ru. — До начала декабря тренировался с молодежной командой ЦСКА.

— Полностью восстановились после мартовской операции?

— Да, я еще во время аренды в «Тюмень» вернулся в общую группу. Обидная травма: в игре с «Тамбовом» соперник совершил подкат, я неудачно приземлился на плечо, потребовалась операция. Из-за этого потерял несколько недель на лечение и восстановление. А когда вернулся в строй, игрового времени уже давали меньше, чем хотелось бы, потому что моя аренда заканчивалась, и тренеры старались наигрывать футболистов, которые останутся в команде.

— Сейчас плечо не беспокоит?

— Нет, тренируюсь в полную силу. С момента выхода из отпуска в июне тренировался с молодежкой, участвовал в товарищеских матчах. Все прошедшие полгода отработал без проблем.

— Почему не сменили клубную прописку летом?

— Было несколько вариантов, в том числе в премьер-лиге, но, к сожалению, они не срослись. Один из вариантов отпал буквально в последние дни трансферного окна.

— Есть предпосылки найти команду в зимнее трансферное окно?

— Не люблю заранее говорить о таких вещах, тем более у меня уже были ситуации, когда переход срывался в самый последний момент. Надеюсь, что вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть, потому что в моем возрасте это самое важное.

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