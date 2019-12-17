Ассистент Шаронова: «Увольнение Романа из «Рубина» стало неожиданным»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин в разговоре с «СЭ» рассказал, как узнал об увольнении Романа Шаронова, который возглавлял казанскую команду с лета 2019-го года, а также заявил, что готов остаться в новом тренерском штабе.

— Пока не могу сказать, останусь я или нет, — отметил Кузьмин. — Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным. Узнал все из прессы, как и остальные помощники. После мы переговорили с Романом, но не обсуждали будущее. Сейчас сложно все переварить. Слуцкий? Пока все это слухи. Не вижу смысла о чем-то говорить. Если мне поступит предложение остаться в тренерском штабе, приму его. Я еще начинающий тренер, мне было бы интересно поработать с таким специалистом. Важно продолжать набираться опыта.

По информации «СЭ», в ближайшее время «Рубин» должен возглавить бывший главный тренер ЦСКА, «Халл Сити», «Витесса» Леонид Слуцкий. (Дмитрий Зимин)