Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» заявил, что необходимо понижать средний возраст арбитров.

— Средний возраст судьи в РПЛ — где-то 34-35 лет. Так что омоложение действующих судей — еще одна задача, которую нужно будет решать. Для этого и надо создать рейтинг. И по его результатам уже перемещать арбитров внутри судейского корпуса.

— Каким должен быть средний возраст наших арбитров?

— 26-28 лет. Но для этого им нужно раньше начинать судить. Эксперты говорят, что в Европе детей начинают судить в 15-16 лет. И к 26 годам уже имеется определенный опыт для работы на высоком уровне. А у нас нередко только в 30 лет арбитров допускают до серьезных матчей. (Виталий Айрапетов)

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