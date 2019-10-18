РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Артем Ребров: «В Ломовицком мне нравится его заинтересованность в деле благотворительности»

20:23
Теги:

Вратарь «Спартака» Артем Ребров признался, что ему приятно общаться с хавбеком «Арсенала» Александром Ломовицким.

21-летний футболист выступает в тульском «Арсенале» на правах аренды. Контракт рассчитан на один сезон.

— Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться не только на футбольном поле, но и за его пределами! — написал 35-летний вратарь в Instagram. — Если эти люди разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы увиделись с Александром Ломовицким.

В Саше мне, кроме всего прочего, нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для «галочки» или «очищения кармы». Он интересуется обоими своими подопечными: и Антоном и Софией. Узнает не только про их здоровье, но и о бытовых вопросах. За такое отношение я могу только пожать руку Александру.

Твоя помощь и поддержка крута! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать — не сложно и очень приятно. Спасибо! Ну а пожелать я тебе хочу уверенности в себе, «пятерку» болгарам и скорее возвращаться домой. Мы по тебе скучаем!

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Опрос

проголосовало: 6638
Все опросы
Как закончится первый матч «Спартака» с Тедеско — против «Рубина» в Москве?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир