Новичок «Динамо» Маричаль заявил, что в сборной Уругвая поддержали его переход в Россию

Защитник «Динамо» Николас Маричаль в разговоре с «СЭ» рассказал, как в сборной Уругвая восприняли трансфер в Россию.

«Ничего такого не было, мой выбор наоборот поддержали. Реакция была хорошая. Поэтому со сборной Уругвая все нормально», — сказал Маричаль «СЭ».

Бело-голубые объявили о трансфере уругвайца 30 августа, клуб подписал с игроком контракт на пять лет.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. В следующем матче московский клуб на выезде встретится с «Сочи» 9 сентября.