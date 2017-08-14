Артем Фидлер: "Урал" вроде бы настраивался на "Арсенал", но в футболе бывает всякое"

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" подчеркнул, что два пропущенных гола не являются следствием недонастроя. По словам хавбека, екатеринбурцжы знали, что соперник хорошо исполняет стандарты.

- Мы знали, что соперник хорошо реализует стандарты, - сказал Фидлер в эфире телеканала "Наш футбол". - При первом взятии ворот было тяжело - высокий игрок, хорошая подача. Второй гол стал следствием. Вроде бы настраивались на игру, но в футболе бывает все. Что нужно сделать, чтобы перевернуть матч? Забить два гола и выиграть.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"