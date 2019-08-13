Артем Дзюба: "Я - сладкоежка, от водки воротит"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к алкоголю.

- Пиво вообще не люблю, водку не люблю, виски, если шампанское или мартини, то да, сейчас подумают, что я баба, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - У меня отторжение к алкоголю, я ни разу в жизни не был пьяным. В Испании подсел на сангрию, но в России ее нет нормальной. Водку я пробовал один раз, 20-30 граммов, даже не смог, аж воротило. Говорят тот, кто любит сладкое, не любит алкоголь.

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