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Арутюнянц: «Сложности с логистикой не могут быть оправданием для «Ростова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о сложностях выступления в двух турнирах — чемпионате России и Кубке страны.

«Все турниры важны. Нет ли ощущения, что может не хватить сил? Нет. Конечно, все эти переезды — это тяжело. Это два разных турнира. Но надо принять и двигаться дальше. Все сложности с логистикой не могут быть оправданием», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В FONBET Кубке России команда находится на второй строчке в группе В, набрав 3 очка в 2 играх.

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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