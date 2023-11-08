Аршавин: «Бакаев — немолодой игрок, его деньгами не убивали»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли полузащитник Александр Коваленко повторить судьбу Зелимхана Бакаева.

«Бакаев — немолодой игрок. Его деньгами не убивали. Думаю, была такая же зарплата, как в «Спартаке». Коваленко... О нем слухов по городу не ходит. Все нормально. Просто пока он проигрывает конкуренцию. В «Зените» очень сильные футболисты», — сказал Аршавин «СЭ».

Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.