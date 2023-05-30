Агент Фюллькруга заявил, что футболист ни за что не поедет в «Спартак»

Футбольный агент Гюнтер Нойхаус заявил, что о переходе Никласа Фюллькруга в «Спартак» не может идти и речи.

«Никлас ни за что не поедет в «Спартак», — приводит слова Нойхауса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Никлас Фюллькруг провел 30 матчей в составе «Вердера», в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.