Аршавин назвал лучших партнеров по "Зениту", "Арсеналу" и сборной России

Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что лучшими игровыми партнерами в его карьере были форвард Александр Кержаков и хавбек Сеск Фабрегас.

- Лучшие партнеры по команде? В "Зените" - Александр Кержаков, в сборной России – тоже Александр Кержаков, - сказал Аршавин в интервью клубной пресс-службе. - В "Арсенале" – Сеск Фабрегас. Это очень умный игрок, который все умеет на поле. С ним было легко играть, он мог отдать мяч в любую точку, куда я хотел.

Напомним, Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года.

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