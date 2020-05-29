Аршавин назвал лучшего партнера по команде

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что его лучшим партнером по команде был Александр Кержаков.

«Самый сильный, конечно, Фабрегас, который умел на поле все, — сказал Аршавин в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ». — Он разбирался в ситуациях на поле так, как было не совсем понятно мне. Во время игры бывали ситуации, когда я видел, что игрок имеет несколько ходов, которые он может сделать. Так вот Фабрегас мог так сыграть и находить такие ходы, которые в моей голове не рождались. Поэтому я его оцениваю как лучшего футболиста, с которым я играл.

Лучший, против кого я играл, понятно кто, — это Месси. А в целом, конечно, лучший партнер — Кержаков, потому что взаимопонимание, которое у нас было до его отъезда в «Севилью», ну это трудно наиграть. Это просто так срослось в тот промежуток времени. На поле мы хорошо понимали друг друга".

В составе «Зенита» Аршавин трижды выигрывал чемпионат России, один раз — Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.