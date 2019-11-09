«Арсенал» в меньшинстве победил «Зенит» в матче молодежек
14:03
«Арсенал» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд обыграл «Зенит» (2:1). Победный гол хозяева забили, играя в меньшинстве.
Чемпионат России
Молодежные команды
16-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)
Голы: Петровский, 49 (1:0). Левин, 71 (1:1). Ерофеев, 87 (2:1).
Удаление: Климовский (Арсенал), 82.
Судья: Ободеев (Рыльск).
9 ноября. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».
«Оренбург» — «Уфа» — 3:0 (1:0)
Голы: Артемьев, 15 (1:0). Бидловский, 53 (2:0). Болотов, 62 (3:0).
Судья: Снегирев (Нижний Новгород).
9 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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