? Бауэр пробил с дальней дистанции и попал в перекладину, от которой мяч залетел в ворота!



? #АрсеналУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «Матч! Клуб»

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