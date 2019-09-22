«Арсенал» — «Урал»: все голы матча
18:09
«Арсенал» дома принимает «Урал» в матче 10-го тура чемпионата России. На 25-й минуте встречи счет открыл защитник туляков Роберт Бауэр. Спустя 23 минуты хавбек хозяев Рафал Аугустыняк забил гол.
25-я минута: гол Бауэра
? Бауэр пробил с дальней дистанции и попал в перекладину, от которой мяч залетел в ворота!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #АрсеналУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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48-я минута: гол Аугустыняка
? Рафал Августиняк после подачи углового в касание переправил мяч в ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #АрсеналУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/VR4akAntha
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