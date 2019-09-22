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«Арсенал» — «Урал»: все голы матча

18:09
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«Арсенал» дома принимает «Урал» в матче 10-го тура чемпионата России. На 25-й минуте встречи счет открыл защитник туляков Роберт Бауэр. Спустя 23 минуты хавбек хозяев Рафал Аугустыняк забил гол.

25-я минута: гол Бауэра

48-я минута: гол Аугустыняка

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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