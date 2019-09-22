«Арсенал» — «Урал»: составы команд. Погребняк в запасе
15:27
Стали известны составы «Арсенала» и «Урала» на матч 10-го тура чемпионата России. Нападающий гостей Павел Погребняк начнет встречу на скамейке запасных.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.
Запасные — Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Альварес, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Кангва, Аджоев, Тудорие.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Дмитриев, Бавин, Емельянов, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.
Запасные — Баклов, Мимин, Насыров, Фидлер, Бикфалви, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк.