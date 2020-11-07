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«Арсенал» — «Ротор»: трансляция матча — в 16.30

15:00
«Арсенал» на своем поле примет «Ротор». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Арсенал» на своем поле примет «Ротор». Фото ФК «Арсенал» Тула
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В субботу, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сезоне-2013/14 в рамках чемпионата ФНЛ. Тогда туляки набрали 4 очка в двух играх.

Следить за матчем «Арсенал» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ротор»

Арсенал Т — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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