«Арсенал» — «Локомотив»: Горбатенко открыл счет в матче
20:37
Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко забил гол в ворота «Локомотива» на 48-й минуте матча 19-го тура чемпионата России. Игра проходит в Туле.
Хавбек туляков Даниил Лесовой убежал в контратаку по левой бровке и навесил в район 11-метровой отметки, откуда Горбатенко головой направил мяч точно «под штангу» ворот «Локомотива».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».
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