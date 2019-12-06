РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: Горбатенко открыл счет в матче

20:37
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко забил гол в ворота «Локомотива» на 48-й минуте матча 19-го тура чемпионата России. Игра проходит в Туле.

Хавбек туляков Даниил Лесовой убежал в контратаку по левой бровке и навесил в район 11-метровой отметки, откуда Горбатенко головой направил мяч точно «под штангу» ворот «Локомотива».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Арсенал Т — Локомотив

Опрос

проголосовало: 3969
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир