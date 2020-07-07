В рамках 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Арсенал» уступил «Крыльям Советов» — 2:4.

Туляки открыли счет на восьмой минуте — отличился Александр Денисов.

На 38-й минуте Виталий Лысцов забил ответный мяч.

Во втором тайме «Крылья» забили 2 мяча за 5 минут. Сперва ворота Егора Шамова со штрафного поразил Денис Попович.

Затем забил Максим Глушенков.

Деян Радонич через пять минут после выхода на замену сделал счет разгромным — 4:1.

? Деян Радонич отличился через пять минут после выхода на замену.#МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналКрыльяhttps://t.co/tuOWahH5HK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020

Евгений Луценко установил окончательный счет встречи, забив в пятой игре подряд.