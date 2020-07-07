«Арсенал» — «Крылья Советов»: все голы матча
В рамках 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Арсенал» уступил «Крыльям Советов» — 2:4.
Туляки открыли счет на восьмой минуте — отличился Александр Денисов.
Александр Денисов вывел «Арсенал» вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
? #АрсеналКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/7N2KRh35tD
На 38-й минуте Виталий Лысцов забил ответный мяч.
Дебютный гол Виталия Лысцова в Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
? #АрсеналКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/0H8QwQJUPh
Во втором тайме «Крылья» забили 2 мяча за 5 минут. Сперва ворота Егора Шамова со штрафного поразил Денис Попович.
Денис Попович прямым ударом со штрафного выводит самарцев вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
? #АрсеналКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/ZOtI3goWTk
Затем забил Максим Глушенков.
Третий мяч Максима Глушенкова в текущем сезоне Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
? #АрсеналКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/wTqfeTD4kb
Деян Радонич через пять минут после выхода на замену сделал счет разгромным — 4:1.
? Деян Радонич отличился через пять минут после выхода на замену.#МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналКрыльяhttps://t.co/tuOWahH5HK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
Евгений Луценко установил окончательный счет встречи, забив в пятой игре подряд.
Четырнадцатый гол Евгения Луценко в зачёт бомбардирской гонки.#МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналКрылья https://t.co/jYdWPpG64f— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020