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«Арсенал» — «Крылья Советов»: все голы матча

7 июля 2020, 22:01
Матч «Арсенал» — «Крылья Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
Матч «Арсенал» — «Крылья Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
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В рамках 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Арсенал» уступил «Крыльям Советов» — 2:4.

Туляки открыли счет на восьмой минуте — отличился Александр Денисов.

На 38-й минуте Виталий Лысцов забил ответный мяч.

Во втором тайме «Крылья» забили 2 мяча за 5 минут. Сперва ворота Егора Шамова со штрафного поразил Денис Попович.

Затем забил Максим Глушенков.

Деян Радонич через пять минут после выхода на замену сделал счет разгромным — 4:1.

Евгений Луценко установил окончательный счет встречи, забив в пятой игре подряд.

Арсенал Т — Крылья Советов

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