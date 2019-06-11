Ари вышел из отпуска и присоединился к "Краснодару"

Нападающий "Краснодара" Ари вышел из отпуска и приступил к тренировкам с основным составом команды.
– Ари вернулся из Бразилии, атмосфера на тренировках стала еще позитивнее! – говорится в сообщении "быков" в Твиттере.
В сезоне 2018/19 33-летний форвард провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
Во вчерашнем занятии, которое дало старт предсезонной подготовке, приняли участие новобранцы команды Кайю и Юнес Намли, а также вернувшиеся из аренды Илья Жигулев и Алексей Грицаенко.
Ари вернулся из Бразилии, атмосфера на тренировках стала еще позитивнее! 🙌😃— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 июня 2019 г.
Все самое вкусное 😋 с утреннего занятия «быков» 👇#Сборы #Сборы2019 #БыкиНаСборах #ВпередБыки pic.twitter.com/5D6npLbIe0
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