Ари вышел из отпуска и присоединился к "Краснодару"

Нападающий "Краснодара" Ари вышел из отпуска и приступил к тренировкам с основным составом команды.

– Ари вернулся из Бразилии, атмосфера на тренировках стала еще позитивнее! – говорится в сообщении "быков" в Твиттере.

В сезоне 2018/19 33-летний форвард провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Во вчерашнем занятии, которое дало старт предсезонной подготовке, приняли участие новобранцы команды Кайю и Юнес Намли, а также вернувшиеся из аренды Илья Жигулев и Алексей Грицаенко​.