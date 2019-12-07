Ари: «Судьи допустили ошибку, повлиявшую на результат»

Нападающий «Краснодара» Ари после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура премьер-лиги заявил, что большие затяжки времени при просмотре ВАР — это плохо для обеих команд, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Пенальти на мне? Если ВАР показал, что был, значит, был, — отметил Ари. — Для этого он и существует.

— Насколько тяжело было во время такого длительного просмотра ВАР? И оправдано ли использование этой системы трижды?

— Да, это было плохо для обеих команд. Нам нужен результат, мы за него бьемся, но эти паузы слишком затягивались. Когда мы смотрим матчи Лиги чемпионов, там судьи принимают решение за 30 секунд. Надо найти какой-то способ, чтобы ускорить это.

— Что скажете по матчу? Пропустили, отыгрались...

— Перед тем, как ЦСКА забил гол, по моему мнению, был пенальти, потому что был фол, игрок давил меня в спину. Так произошло не только в этом моменте, но и несколько раз раньше. Судьям надо проанализировать работу, потому что была ошибка, повлиявшая на результат.

— Как относитесь к акции фанатов, которые покинули трибуны?

— Я не хочу комментировать это. Что касается наших болельщиков, то они всю игру были на стадионе, поддерживали нас. Мы выходим на поле не только результата добиться, но и порадовать зрителей, потому что мы делаем одну большую классную вещь для нас всех. Я считаю, мы должны быть вместе, и в этой игре болельщики это показали.

— «Краснодар» второй матч подряд не может выиграть дома. Что не получается?

— Так как мы одна из команд-фаворитов, мы не можем терять очки дома, а это — наша главная цель. Нам нужно решать это.

— Как оцените шансы «Краснодара» в матче с «Хетафе»? И с учетом, что вы не примете в нем участие, отправитесь ли в отпуск раньше?

— По отпуску — я буду с командой в Краснодаре до следующей недели. А по «Хетафе» — я верю в наших ребят. В домашнем матче мы показали огромный класс, у нас очень высокого уровня нападающие, как Игнатьев, Берг. Я верю, что команда достигнет хорошего результата.

— Борется ли еще «Краснодар» за чемпионство с учетом большого отрыва от «Зенита»?

— Несмотря на этот отрыв, мы находимся на середине чемпионата. Мы должны биться до самого конца за наилучший результат.

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