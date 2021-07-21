Арбитр РПЛ вспомнил, как удалил пять игроков одной команды

Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере.

— Вы считаете себя жестким судьей? - вопрос Бобровскому.

— Нет, я считаю себя справедливым. По крайней мере пытаюсь быть таким.

— Несколько лет назад вы работали на матче, в котором удалили пять игроков одной из команд, и матч был прекращен на 77-й минуте. Как это произошло?

— Это было в Великом Новгороде. Самое начало моего пути. Все или почти все решения были верными, но я не сделал ничего, чтобы не допустить роспуска игроков. Если бы я сейчас судил ту игру, то максимум удалил бы одного футболиста, так как взял бы все под контроль. А тогда я бегал как фиксатор, опыта почти никакого не было. Понимал, что за мной правила: тут нарушение — красная, здесь нарушение — красная. Удалял и за нецензурную брань. Когда показал красную карточку пятому футболисту, то взял мяч и спокойно пошел в раздевалку, ведь нельзя продолжать матч, когда у одной из команд меньше семи игроков на поле. У меня даже не было угрызений совести. А сейчас я понимаю, что это мини-преступление, так как я не сделал все, что зависит от арбитра.

— Какой была реакция игроков?

— Проигравшая команда очень долго вспоминала меня. Даже спустя несколько лет, когда я приезжал в Новгород, мне припоминали тот матч. Очень смешно было, когда я прилетел в Северодвинск на свой следующий матч турнира. Мы переодевались в вагончике с тонкими стенами, и я слышал установку тренера команды: «Сегодня судит арбитр, который в прошлой игре удалил пять футболистов одной из команд. Если сегодня услышу хоть одно нецензурное слово, то вам будет плохо». А в той команде играли рабочие с судоремонтного завода «Звездочка», так что им было сложно сдержаться. Но худшее, что я слышал в той игре: «Елки-палки!»