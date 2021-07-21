«Крылья Советов» сообщили, что матч против «Ахмата» может пройти без зрителей
19:00
«Крылья Советов» сделали заявление о допуске зрителей на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения матча «Крылья Советов» - «Ахмат» с участием зрителей. Окончательное решение о допуске зрителей будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре на «Солидарность Арене». Начало встречи — в 19.00 мск.
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