«Крылья Советов» сообщили, что матч против «Ахмата» может пройти без зрителей

«Крылья Советов» сделали заявление о допуске зрителей на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения матча «Крылья Советов» - «Ахмат» с участием зрителей. Окончательное решение о допуске зрителей будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре на «Солидарность Арене». Начало встречи — в 19.00 мск.