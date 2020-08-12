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Арбитр ФИФА предложил крепить к арбитрам видеокамеры

17:15

Арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался по поводу ошибок арбитров и возможного решения проблемы. В воскресенье скандалом закончился матч «Спартак» — «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два спорных пенальти. Стало известно, что он временно отстранен от судейства и пройдет тест на полиграфе.

— Полиграф — не показатель, — сказал Николаев в эфире передачи «Правила игры». — Один арбитр говорил: повесьте мне камеру, увидите то, что вижу я. Вот это могло бы быть показателем. Если по камере будет видно, что арбитр грубо ошибается, то это уже показатель.

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