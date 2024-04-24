Кавазашвили — о главном тренере «Спартака»: «Может быть, и не надо голову ломать, а присмотреться к Слишковичу»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался перспективах Владимира Слишковича в московском клубе.

«Честно говоря, я кроме Реброва не знаю членов штаба Абаскаля. Мы почти не встречаемся. Мы члены комитета ветеранов, но мы выступаем в качестве зрителей. Поэтому о Слишковиче ничего сказать не могу. Хочу отметить, что у нового исполняющего обязанности есть некое везение, фарт. С «Зенитом» при нем команда дважды сыграла вничью, следующий матч выиграла. Может быть, и не надо голову ломать, а присмотреться к нему. А дальше будут решать наши боссы, это их прерогатива», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

После 24 матчей чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место с 38-ю очками. В матче 21-го тура РПЛ команда сыграет с ЦСКА 25 апреля.