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Кавазашвили — о главном тренере «Спартака»: «Может быть, и не надо голову ломать, а присмотреться к Слишковичу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался перспективах Владимира Слишковича в московском клубе.

«Честно говоря, я кроме Реброва не знаю членов штаба Абаскаля. Мы почти не встречаемся. Мы члены комитета ветеранов, но мы выступаем в качестве зрителей. Поэтому о Слишковиче ничего сказать не могу. Хочу отметить, что у нового исполняющего обязанности есть некое везение, фарт. С «Зенитом» при нем команда дважды сыграла вничью, следующий матч выиграла. Может быть, и не надо голову ломать, а присмотреться к нему. А дальше будут решать наши боссы, это их прерогатива», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

После 24 матчей чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место с 38-ю очками. В матче 21-го тура РПЛ команда сыграет с ЦСКА 25 апреля.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Зенит – Рубин
 - : -
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 - : -
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