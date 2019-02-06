"Анжи" забил 5 безответных голов ставропольскому "Динамо"

"Анжи" разгромил ставропольское "Динамо" в контрольном матче на сборах в Кисловодске - 5:0. Дублем отметился Андрес Понсе.

Контрольный матч

"Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Ставрополь) - 5:0 (1:0)

Голы: Калошин, 13 (1:0). Понсе, 47 (2:0). Чистяков, 49 (3:0). Понсе, 81 (4:0). Долгов, 83 (5:0).

"Анжи": Будаков (Дюпин, 46), Калошин (Удалый, 46), Ягьяев (Тетрашвили, 46), Саидов (Гапон, 46), Кацаев (Белов, 46), Андреев (Чистяков, 46), Иванченко (Кулик, 46), Маркелов (Ондуа, 46), Ахъядов (Закиров, 46), Гайдаров (Долгов, 46), Лескано (Понсе, 46).