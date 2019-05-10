"Анжи" – "Арсенал": туляки избежали пенальти?

На 63-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Анжи" – "Арсенал" (0:1) ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том моменте защитник тульской команды Григалава в своей штрафной площади двумя руками задержал Понсе.

63-я минута матча "Анжи" - "Арсенал".

У судьи были основания не только для назначения 11-метрового удара, но и применения дисциплинарной санкции. Вопрос только в том, следовало ли удалить Григалаву за лишение соперника явной возможности забить гол или же ограничиться вынесением предупреждения.

63-я минута матча "Анжи" - "Арсенал".

Понсе мячом не владел, очевидной возможности забить у него, пожалуй, не было. Поэтому Лапочкину следовало наказать Григалаву 11-метровым и желтой карточкой. (Александр Бобров)

63-я минута матча "Анжи" - "Арсенал".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

​