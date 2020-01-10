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Антон Зиньковский: «Слухи об отставке Божовича выходили мимо «Крыльев»

18:20
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подчеркнул, что в клубе не обращали внимания на информаци об увольнении главного тренера Миодрага Божовича. К зимнему перерыву «Крылья» ушли на предпоследнем месте в таблице РПЛ с 18 очками в 19 турах.

— У нас хорошие отношения с Божовичем. Он остается в команде, — цитирует «РИА Новости» Зиньковского. — Да, ходили разные слухи, что он может уйти, но мы все вместе готовимся к возобновлению чемпионата. Все новости об отставке Божовича проходили мимо команды. Мы лишь ждали, ведь от нас ничего не зависело.

В начале сезона планировали, конечно, другие места, но сейчас главная задача — хорошо отработать на сборах и подняться выше.

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