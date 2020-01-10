Антон Зиньковский: «Слухи об отставке Божовича выходили мимо «Крыльев»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подчеркнул, что в клубе не обращали внимания на информаци об увольнении главного тренера Миодрага Божовича. К зимнему перерыву «Крылья» ушли на предпоследнем месте в таблице РПЛ с 18 очками в 19 турах.

— У нас хорошие отношения с Божовичем. Он остается в команде, — цитирует «РИА Новости» Зиньковского. — Да, ходили разные слухи, что он может уйти, но мы все вместе готовимся к возобновлению чемпионата. Все новости об отставке Божовича проходили мимо команды. Мы лишь ждали, ведь от нас ничего не зависело.

В начале сезона планировали, конечно, другие места, но сейчас главная задача — хорошо отработать на сборах и подняться выше.