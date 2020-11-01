Антон Шунин: «До 90-й минуты не мог подумать, что стану лучшим игроком матча»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (2:1) в 13-м туре Тинькофф-РПЛ. Голкипер отразил пенальти на девятой добавленной минуте и был признан лучшим игроком встречи.

— Удивительный матч. Удаление у соперника, мы ведем 1:0, на последних минутах забиваем пенальти, ведем, затем получаем пенальти в свои ворота. Но все обошлось, — сказал Шунин в эфире «Матч премьер». — На 90-й минуте я даже не мог представить, что стану лучшим игроком матча. Но один момент все перевернул. Соперник хорошо оборонялся, не давал взломать оборону, но в конце нам все же удалось.

Когда назначали второй пенальти, я четко знал, что буду делать. Для вратаря пенальти — это всегда фарт, но есть тонкие моменты, на которые я обратил внимание перед вторым пенальти.