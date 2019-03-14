Антон Миранчук: "В атаке что-нибудь получится, а об обороне нельзя забывать"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" высказал мнение о том, что команде не стоит забывать об обороне. По его словам, в атаке более-менее все получается.

– Как вы, четыре атакующих игрока, должны взаимодействовать на поле? Какая установка чаще всего следует от Юрия Павловича Семина?

– В смысле, четыре игрока? Играет вся команда.

– Я про атакующую линию.

– У нас может и Влад Игнатьев, и Беня (Хеведес. – Прим. "СЭ") атаковать.

– А вы с братом, Фарфан и центральный нападающий?

– Ну чего, веселое нападение. Всегда приятно атаковать, но нельзя забывать об обороне. Сейчас, мне кажется, это более важная часть. В атаке более-менее что-нибудь получится, а об обороне нельзя забывать.

– Много работали на сборах, чтобы все возвращались назад?

– Ну да. Много работали над прессингом и оборонительными действиями. (Андрей Михайлов)